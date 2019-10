Domani torna la serie A: Giua per Juventus-Genoa, Irrati per la Roma

Antonio Giua è l'arbitro designato per Juventus-Genoa, match valido per la decima giornata di Serie A in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Piero Giacomelli dirigerà invece Napoli-Atalanta, in programma sempre il 30 ottobre ma alle ore 19, allo stadio San Paolo della città partenopea.

Var implacabile in Germania: rigore provocato da una riserva

Dramma per l'arbitro Banti: malore per la madre, il papà muore d'infarto

Gli arbitri della decima giornata di Serie A, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21:

Brescia-Inter (martedì 29, ore 21): Fabbri;

Cagliari-Bologna: Sacchi;

Juventus-Genoa: Giua;

Lazio-Torino: Orsato;

Milan-Spal (giovedì 31,ore 21): Piccinini;

Napoli-Atalanta (ore 19): Giacomelli;

Parma-Verona (martedì 29, ore 19): Manganiello;

Sampdoria-Lecce: Massa;

Sassuolo-Fiorentina: Mariani;

Udinese-Roma: Irrati.



Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA