Serbia-Italia 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 11-25): azzurre campionesse d'Europa

Finisce 3-1 per le azzurre di Davide Mazzanti la finale degli Europei di pallavolo femminile di Belgrado. Contro le padrone di casa, le ragazze dell'Italvolley perdono solo un set, molto combattuto, e portano a casa un risultato storico, che mancava da dodici anni, che nel quarto set non è mai stato messo in discussione. Continua, insomma, l'estate sportiva super per il nostro Paese. E le nostre si prendono la rivincita per la sconfitta ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Myriam Sylla, Paola Egonu tra le migliori in campo per le azzurre, ma c'è gloria per tutte.

QUARTO SET

11-25 La capitana Myriam Sylla chiude il match al primo match point

8-23 Serbia completamente in bambola

6-14 La Serbia ci prova, ma è una volata per l'Italia

4-12 Egonu ancora e porta l'Italia al massimo vantaggio

3-9 Egonu si fa perdonare l'errore al servizio

3-8 Egonu sbaglia il servizio

1-5 Massimo vantaggio per l'Italia che tenta l'allungo

1-2 Accorciano le distanze le serbe

TERZO SET

19-25 Dopo un avvio non convincente dell'Italia, le azzurre di Mazzanti si portano a casa anche il terzo set con sei punti di vantaggio sulla Serbia

18-23 La Serbia prova a rialzarsi e accorcia le distanze

16-19 Il muro dell'Italia non va a segno

14-18 Chirichella per il massimo vantaggio delle azzurre

14-15 Che sassate delle serbe

13-13 La Serbia riequilibra il match

12-12 Le azzurre a muro pareggiano i conti

11-10 L'Italia è viva e accorcia ancora

11-7 Chirichella sbaglia la battuta dopo l'ottimo attacco dalla seconda linea di Egonu

9-5 L'attacco della Serbia va a segno

6-3 Le slave rispondono al doppio attacco vincente di Egonu

4-1 Ancora avanti le serbe

SECONDO SET

22-25 Le azzurre pareggiano i conti a Belgrado: è 1-1 nel conto dei set tra Serbia e Italia

22-23 L'attacco delle slave è out, ma che Egonu in difesa

22-21 Le slave sbagliano e le azzurre accorciano le distanze

17-18 Errore in battuta per la Serbia

14-15 Il muro dell'Italia non va a segno

12-13 Continua il botta e risposta tra Serbia e Italia

8-9 Le slave di seconda

7-7 Muro delle slave che si portano in parità

4-6 Errore in battuta per la Serbia

1-4 Sylla ancora di prepotenza

PRIMO SET

26-24 Dopo due set point annullati dalle azzurre, le slave riescono a chiudere la prima frazione

22-20 Errore di Egonu in attacco, è fuori

17-16 Il challenge dà ragione alle slave

15-15 Ace di Sylla, pareggio delle azzurre

13-12 La ribaltano le padrone di casa

10-12 Allungo delle azzurre con Pietrini

9-8 Le slave chiudono un lungo scambio

6-6 Chirichella sulla parallela

5-5 Egonu pareggia i conti

3-1 Primo allungo delle serbe

