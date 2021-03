Serafino e la trattativa saltata con Kim: «Pagherò io gli stipendi della Samb entro il termine più breve possibile»

SAN BENEDETTO - Domenico Serafino, presidente della Samb, fa chiarezza ulla situazione della società rossoblù con un comunicato stampa apparso sul sito del club:

«In qualità di presidente della “SS Sambenedettese srl” sento la necessità di rappresentare con chiarezza il reale susseguirsi degli eventi che hanno determinato l’attuale situazione di difficoltà della società, definendo i ruoli dei protagonisti di questa spiacevole vicenda e – quel che più conta – prospettando le possibili soluzioni. Da alcune settimane sono sorte delle divergenze con il socio di minoranza della Sudaires Srl che detiene il 100% delle quote della “SS Sambenedettese Srl”, il sig. Kim Dae Jung e ho ritenuto di assecondare le richieste che questi mi ha fatto. I miei legali hanno, quindi, ricevuto mandato di dichiarare la mia disponibilità a qualsiasi confronto e chiarimento. Mi sono detto anche disposto a cedere le mie quote di controllo, pur di individuare una soluzione che potesse giovare alla società “SS Sambenedettese srl” sotto il profilo economico, patrimoniale e sportivo. Il 20 marzo 2021 (sabato) i legali si sono incontrati e parevano aver definito un percorso condiviso per l’eventuale cessione al socio Kim Dae Jung dell’intera quota di controllo della “SS Sambenedettese srl”. Purtroppo oggi ogni possibile trattativa si è interrotta bruscamente in quanto il socio di minoranza della Sudaires Srl, sig. Kim Dae Jung, si è detto non più interessato ad alcun accordo a tutela della società sportiva. Non nascondo la sorpresa e l’amarezza per questo incomprensibile epilogo, che segue settimane di pressione mediatica e personale. Colgo, al contempo, l’effetto positivo di questo fatto: da oggi, infatti, potrò dedicarmi direttamente ed esclusivamente alla soddisfazione delle esigenze e degli impegni economici e sportivi della “SS Sambenedettese srl”. Provvederò, quindi, a far confluire in favore del Club le risorse necessarie al pagamento degli impegni con i calciatori, dipendenti e con i fornitori entro il termine più breve possibile e – comunque – entro quelli di legge, per scongiurare effetti dannosi e negativi. Darò evidenza di tutto quanto farò nell’esclusivo interesse sportivo ed economico della “SS Sambenedettese”».

