Serafino ai tifosi della Samb: «L'augurio per il 2021 è rivedere lo stadio pieno di tutti voi»

SAN BENEDETTO - «Grazie a voi tifosi perché nonostante sia stato un anno difficile per tutti, non avete mai fatto mancare il vostro supporto e calore. L'augurio è di prendere il buono dell'anno passato per costruire un 2021 meraviglioso ed insieme. Un anno nuovo, di nuove speranze e con il nostro bellissimo stadio pieno di tutti voi che cantate e ballate per la Samb». Con un videomessaggio pubblicato sui canali social della Samb, il presidente Domenico Serafino ha voluto fare gli auguri per il nuovo anno ai tifosi rossoblù con l'auspicio che possano tornare al Riviera per vivere tutti insieme le gioie che possono regalare Maxi Lopez e compagni. Serafino ha grandi aspettative dal nuovo anno sia sotto l'aspetto tecnico che su quello inerente le strutture. Per quanto riguarda la squadra, coltiva la speranza di poter migliorare l'attuale settimo posto in classifica e di poter ambire alle primissime posizioni se solo trovasse una continuità di risultati che finora è mancata nei momenti importanti della stagione. Sul piano delle strutture, a febbraio partiranno i lavori, sviluppati in tre step, relativi al potenziamento dell'impianto di illuminazione del Riviera. E poi in ballo c'è sempre la manifestazione d'interesse per i diritti di superficie per 90 anni dello stadio. In tal senso nei prossimi giorni sarà intavolato un discorso con il Comune.

