Senigagliesi e la Recanatese in vetta: «Ci siamo compattati bene, avanti senza pensarci»

RECANATI - «È bello guardare la classifica dall’alto ma dobbiamo rimanere concentrati senza cullarci troppo». La saggezza di Luca Senigagliesi, autore del gol lampo che ha aperto la strada al convincente successo della Recanatese sul Rieti, è evidente dalle sue parole dopo la vittoria per 3-0 nel recupero della sesta giornata di campionato che ha consentito ai leopardiani di agganciare il Notaresco in vetta alla classifica del girone F.

«Direi che è stata una bellissima partita, vista anche la tanta voglia di ritornare in campo dopo una lunga attesa che avevamo - spiega il laterale destro della Recanatese - Abbiamo trovato una squadra molto preparata fisicamente nonostante i problemi che hanno avuto con il Covid. Infatti hanno cominciato a pressarci alto sin da subito cercando di metterci alle strette. Secondo me abbiamo avuto il giusto atteggiamento, la giusta cattiveria per vincere la partita e questo si è visto fin da subito. Infatti l’abbiamo sbloccata poco dopo l’inizio della gara e non ci siamo fermati per non correre rischi».

Vittoria mai messa in discussione dagli eventi dell’incontro, a parte un pericolo corso dalla squadra di Giampaolo sul risultato di 1-0. «Abbiamo sofferto poco ma ci siamo compattati bene quando magari il Rieti sembrava avere il pallino del gioco, però poi per uscire con le nostre individualità. La Recanatese ritengo che abbia fatto la prestazione dimostrandosi pronta dopo il lungo periodo di pausa». Primo gol stagionale dopo qualche problema fisico. «Speriamo sia il primo di una lunga serie. Mi sono trovato al posto giusto chiudendo verso il cuore dell’area». Adesso ad Agnone con una responsabilità in più. «La testa subito ad Agnone e sotto con gli allenamenti per prepararci in modo adeguato. Solo così si dimostra di valere le prime posizioni».



