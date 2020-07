Secondo tampone negativo: Felicioli ha vinto la sua battaglia contro il Covid

ANCONA - Gian Filippo Felicioli ha vinto la battaglia personale contro il Covid-19. Ad ufficializzarlo è stato il suo club, il Venezia, attraverso un comuinicato stampa. Il 22enne esterno di Fiuminata ed ex giocatore dell’Ascoli e del Milan è infatti risultato negativo al secondo tampone previsto dal protocollo. Nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori test specifici e propedeutici al rientro in squadra e potersi quindi allenare regolarmente insieme al gruppo. Per Felicioli è così finito l’incubo del Coronavirus e può concludere la propria stagione in Serie B.

Il terzino del Venezia era risultato positivo al Coronavirus al quinto ciclo di tamponi che la società veneta aveva effettuato lo scorso 16 giugno, prima del ritorno del calcio giocato. Pur essendo asintomatico, la sua lotta contro il virus si è protratta per venti giorni: la negatività è stata certificata, come da protocollo, da due test tampone. L’imminente rientro di Felicioli contribuirà ad aumentare le chance del Venezia di centrare la salvezza in Serie B.

