SAN BENEDETTO Inizia oggi a San Benedetto la nuova stagione del beach soccer italiano griffato Lega nazionale dilettanti e l’occasione è ghiotta per inaugurare la nuova Beach Arena della cittadina rivierasca, sorta nel breve volgere di poche settimane all’ex Campo Rodi, a due passi dalla spiaggia sambenedettese. E il coordinatore nazionale del beach soccer per la Lnd, Roberto Desini, ha annunciato che le finali scudetto del campionato 2024 verranno disputate proprio a San Benedetto.

Una notizia che ha fatto la felicità del sindaco Antonio Spazzafumo, dell’assessore allo sport Cinzia Campanelli, del presidente regionale Lnd Ivo Panichi, del presidente della Samb Beach Soccer Giancarlo Pasqualini e dello sponsor Happy Car Bernardo Carfagna, che hanno partecipato alla presentazione della tappa d’apertura del campionato 2023 e della finale di Supercoppa. L’arena permanente di San Benedetto è la terza struttura in Italia di questo tipo, dopo il centro federale di Tirrenia e il campo privato del Napoli Beach Soccer. Da oggi, fino a sabato 3 giugno, si giocheranno quindici partite, nelle quali si esibiranno le 17 squadre che partecipano alla Poule Scudetto e alla Poule Promozione. I club che si contenderanno il titolo di campioni d’Italia sono nove, causa l’esclusione eccellente di Terracina: oltre a Samb e Pisa campione in carica, ecco Catania Beach Soccer, Catania Ssd (ex Canalicchio), Città di Milano, Lamezia, Napoli, Viareggio e Roma (precedentemente Nettuno). Domani, venerdì, scenderanno in campo alle 14 Milano–Catania Ssd, alle 15.15 Napoli–Viareggio e alle 16.30 ci sarà l’atteso debutto della Happy Car Sambenedettese che affronterà i calabresi della Icierre Lamezia. Sempre venerdì, alle 18, si giocherà la finale della Supercoppa tra Pisa e Catania, che verrà trasmessa in diretta su Dazn.

Il programma

Il programma di sabato inizierà alle 10.30 con Catania Ssd–Icierre Lamezia e proseguirà alle 11.45 con Milano–Pisa, alle 13 Catania–Roma e alle 15 il Superclassico Happy Car Sambenedettese–Viareggio. Nel corso della tre giorni si giocheranno anche le partite della prima giornata della Poule Promozione. La tappa sarà accompagnata da eventi musicali: oggi, dalle 20 alle 22 spazio allo Spritz Party griffato Schweppes con Antony Momoy in console, seguito dalle 22 alle 24 da Jimmy Pelli, mentre domani il Republic Party vedrà dalle 20 alle 24 le esibizioni di Salvo Di Guida, JSax e Jimmy Pelli Live. L’altro ieri si è svolta anche la presentazione ufficiale della squadra rossoblù, nella quale spiccano (oltre alla promozione a capitano del sambenedettese Luca Addarii) l’arrivo dei nazionali brasiliani Ryan Yano e Raphael Silva e il ritorno in rossoblù dell’eterno Franco Palma.