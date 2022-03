Tommaso Marini secondo a Lucca tra i fiorettisti azzurri, Rossini è sesta

LUCCA La prima gara della 2^ Prova Nazionale Assoluti di Fioretto, tenuta nella giornata di sabato a Lucca, è stata quella di fioretto femminile in cui hanno spiccato i risultati di due atlete marchigiane.

L’anconetana Serena Rossini, del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, ha infatti conquistato un notevole 6° posto, dopo essere stata fermata agli ottavi di finale per 15-6 da Martina Batini dei Carabinieri, poi risultata vincitrice della finale. Buon risultato anche per la Jesina Elena Tangherlini del Gruppo Sportivo dell’Esercito che, dopo aver perso gli ottavi contro Martina Favaretto delle Fiamme oro per 15-14, si è assicurata l’8° posizione nella graduatoria. 10° posto per Beatrice Monaco delle Fiamme Gialle e 12° per Lucia Tortellotti dell'Esercito, entrambe in allenamento presso il Club Scherma Jesi.

Nel secondo giorno di gare, il fiorettista anconetano Tommaso Marini, in forza al Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, si è aggiudicato la medaglia d’argento nel fioretto maschile, dopo aver ceduto per 15-11 in una combattuta finale con Giuliano Bianchi delle Fiamme Gialle. 9° posto per Francesco Ingargiola delle Fiamme Oro, che si allena nel Club Scherma Jesi.

