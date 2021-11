Tommaso Marini non si ferma, è tricolore Under 23 nel fioretto

CAGLIARI Trionfo di Tommaso Marini ai campionati italiani under 23 in svolgimento a Cagliari. Il ventunenne ragazzone anconetano, tesserato per le Fiamme Oro che si allena al Club Scherma Jesi, battuto in finale il toscano compagno di club Filippo Macchi per 15 stoccate a 7 facendo valere la sua classe e la sua forza. Negli ottavi Tommaso aveva battuto l’anconetano Marco Proietti del Club Scherma Jesi per 15 a 4. Sempre negli ottavi troviamo un altro anconetano, il giovanissimo Raian Adoul e lo jesino Leonardo Pieralisi.

Riserva a Tokyo nella nazionale azzurra, Marini ha ottenuto grandi risultati a livello junior e si è ben approcciato nelle prove del Coppa del Mondo. Oramai è una delle certezze della squadra azzurra diretta dal Dt Stefano Cerioni."Sono molto soddisfatto della gara e del mio stato di forma- ha detto Tommaso -. Questo è il mio secondo titolo italiano under 23. Ho tirato molto bene, soprattutto in semifinale contro Velluti mentre ho avuto qualche problema il turno prima con Di Tommaso. Per il prossimo anno, che sarà molto importante, spero di viaggiare molto e di disputare gare di Coppa del Mondo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA