​Scherma, Jesi è pronta ad accogliere la nuova casa del Fioretto: investimento da oltre 5 milioni

JESI- Si apre a Jesi l'area di cantiere per la realizzazione del centro federale di scherma, la nuova «casa» del Club Scherma Jesi, tra i più medagliati al mondo con atleti olimpici quali Vezzali, Cerioni, Trillini e Di Francisca, e nuovi campioni come Tommaso Marini e Alice Volpi.

L'investimento

Previsto un investimento di 4,5 milioni di euro complessivi: quasi due dalla Regione Marche, 1,8 dal Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Coni, altri 700mila dal Comune. «Sarà la Casa del Fioretto, ma anche la casa della comunità, cuore dello sport jesino, in via delle Nazioni, a completamento di una cittadella dello sport nell'area che comprende il palasport Ezio Triccoli, e il campo polisportivo Cardinaletti», ha detto oggi in conferenza stampa il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, presenti gli assessori Samuele Animali e Valeria Melappioni, il presidente del club scherma, Maurizio Della Bella, il presidente Federscherma Marche Stefano Angelelli. La storica sede del Club Scherma in via Solazzi è prevista una destinazione d'uso a servizio dello sport, comprese le attività degli studenti del Liceo Scientifico.