Gpg, prima prova nazionale under 14 a Verona. Seconda Sami Regina

VERONA - La trasferta in terra scaligera per gli atleti del club Gpg si conclude con un bellissimo secondo posto di Sami Regina nella categoria ragazze e con l'ottava posizione di Nicole Calai nella categoria Allieve. Peccato per Anna Sofia Cantarini che, sempre nella categoria Allieve, ha sfiorato l'ingresso tra le prime sedici occupando il diciassettesimo posto. Nella categoria Allievi i tre dei moschettieri hanno sfiorato l'ingresso tra i primi otto: Sergio Della Gatta (13) Leonardo Gambitta (15) e Filippo Straniero (14).

Giovanissimi e bambini



Nella categoria giovanissime la migliore è stata Chloe De Colle (28) a seguire Emma Se Colle (36),Silvia Speciale (50) e Ginevra Sant'Angelo (62). Per concludere l'esordio di Giorgia Rispondi nella categoria bambine la quale ha concluso la sua prima gara nazionale al 62 posizione. Ad accompagnare i nostri ragazzi c’erano i Maestri Margherita Mattei, Marina Montelli e Francesco Archivio.