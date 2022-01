Marini, Ingargiola e Rossini in Coppa del Mondo fuori al primo turno

ANCONA Giornata negativa per i tre fiorettisti marchigiani impegnati nella Coppa del Mondo di Parigi (maschile) e Poznan (femminile). Nella capitale transalpina erano impegnati Tommaso Marini e Francesco Ingargiola che non hanno fatto strada. Ingargiola, dopo avere brillantemente superato le qualificazioni di venerdì, è incappato subito nello statunitense Kumbla che l’ha superato con il punteggio di 15 a 11, dopo una gara serrata. L’anconetano Tommaso Marini, che nella fase a gironi aveva ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte ed era stato poi costretto a passare tramite altri due assalti, nel primo incontro di ieri ha battuto il ceko Choupenitch, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, lasciando presagire un ulteriore balzo in avanti. Invece Tommaso nel turno dei 32 incappava nello statunitense Olivares, finendo per perdere con il punteggio di 15 a 13. Un vero peccato perché Tommaso aveva condotto fino all’11 a 8. Domenica Marini potrà rifarsi tornando in pedana per la gara a quadre in cui l’Italia cerca di piazzarsi tra le prime del mondo.

Per quanto riguarda la gara femminile, a Poznan (Polonia), disco rosso per lSerena Rossini, anche lei reduce da una buona prestazione nella fase a gironi di venerdì. La ventiduenne anconetana ha lottato con orgoglio al primo turno contro la quotata russa Martyanova ma alla fine è stata costretta a cedere per 15 stoccate ad 11.

