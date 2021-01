Scambio fatto tra Samb e Vis: Eleuteri arriva in rossoblù e Rocchi viaggia verso Pesaro

SAN BENEDETTO Scambio tra Samb e Vis Pesaro. A San Benedetto arriva Alessandro Eleuteri, ventiduenne esterno destro di centrocampo, mentre a Pesaro approda il centrocampista Ludovico Rocchi. Sono stati trovati gli accordi tra tutte le parti e nelle prossime ore verranno apposte le firme. Già da qualche giorno i dirigenti delle due società stavano lavorando allo scambio, soprattutto quando il presidente Serafino ha capito che l’ingaggio di Andrea Magrini del Como non sarebbe andato più in porto per i problemi fisici riscontrati durante le visite mediche. Zironelli, inoltre, ha dato il suo via libera affinché Eleuteri sbarcasse alla Samb. Classe 1998 e sambenedettese di nascita, Eleuteri è cresciuto prima nelle giovanili dell’Ascoli e poi in quelle di Juventus e Atalanta. Ha esordito in una prima squadra, precisamente nella Pistoiese, nella stagione 2017/18, poi nel mercato di gennaio 2018 si è trasferito al Monopoli. Nella stagione 2018/19 ha vestito la maglia del Ravenna, dove ha trovato Nocciolini come compagno di squadra. Nel passato campionato ha giocato prima con la FeralpiSalò e poi con l’Alessandria. Nell’attuale stagione ha collezionato 14 presenze con la Vis Pesaro.

Rocchi conclude invece la sua esperienza con la Samb dopo che era giunto a San Benedetto nella stagione 2018/19. In due campionati e mezzo ha messo insieme 52 presenze con la maglia rossoblù. Sia Eleuteri che Rocchi vanno via dalle loro squadre a titolo definitivo. Eleuteri firmerà oggi un contratto fino al giugno 2022 e il club rossoblù ha ereditato dalla Vis Pesaro anche il diritto di recompra dell’Atalanta.

