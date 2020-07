Scamacca: «Il mio futuro? Penso solo alla salvezza da centrare con l'Ascoli»

ASCOLI - «Non mi interessa il futuro: in questo momento conta solo l’Ascoli, il mio pensiero è solo per questa squadra e per la salvezza che dobbiamo conquistare a tutti i costi». Parole di Gianluca Scamacca, che sogna la maglia della Nazionale, di giocare in un grande club e di partecipare alla Champions. Prima però l’attaccante romano di 21 anni ha in testa un solo obiettivo: aiutare con i suoi gol l’Ascoli ad agguantare la salvezza. «Mi sento parte integrante di questo club e penso solo alla salvezza – ha detto Scamacca - Questo gruppo ha dimostrato nei momenti difficili che è composto da uomini veri, il gol realizzato a Cosenza è il più importante della mia carriera ma dobbiamo continuare così».



Scamacca, che venerdì al Marulla ha segnato la sua nona rete stagionale, ha subito un leggero infortunio muscolare. «Ho sentito un fastidio all’adduttore ma non dovrebbe essere nulla di grave», dice ancora e c’è da giurare che venerdì prossimo contro la Salernitana sarà comunque in campo. Lui sta dando tutto e anche di più, insieme a Nikola Ninkovic è il trascinatore del reparto avanzato: la tecnica non gli manca, ma quando si abbina alla voglia di fare bene e di non mollare mai, tutto diventa più facile. La scorsa estate Scamacca ha scelto l’Ascoli, anche se aveva diverse pretendenti. Resterà bianconero fino al termine del campionato, ma poi è chiaro che spiccherà il volo passando per la sua società di appartenenza, ovvero il Sassuolo: sono diversi i club che lo hanno già cercato e tutti di grande spessore, ma lui scaccia i pensieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA