Sbarca anche Iannoni all'Ancona Matelica: «Non vedo l’ora di mettermi alla prova»

ANCONA - Ufficiale anche l’arrivo di Edoardo Iannoni, centrocampista classe 2001 nato a Roma, all’Ancona Matelica. Dopo il settore giovanile effettuato con i giallorossi, Iannoni è passato al Savio Calcio e da lì ha esordito in Serie D con il Trastevere con cui ha messo a segno 21 gettoni di presenza. In seguito è stato acquistato dalla Salernitana (per lui 1 presenza in B), mentre nella scorsa stagione, tra le fila della Juve Stabia, ha raccolto 5 presenze. «Non vedo l’ora di mettermi alla prova, conoscere i nuovi compagni e iniziare questa nuova avventura. Sono più carico che mai e arrivo in una società seria e ambiziosa – ha dichiarato il centrocampista – che mi ha manifestato la sua fiducia e che spero di ripagare sul campo, mettendo tutto il mio impegno».

