Il Sassuolo ribalta il Bologna 4-3 e si porta al 2° posto in classifica

Il Sassuolo dà spettacolo a Bologna e passa il match per 3-4, dopo un primo tempo finito in svantaggio per 2-1 e una pareggio raggiunto al 71'. A decidere il risultato finale un autogol di Takehiro Tomiyasu al 77'. Il primo tempo si chiude con le reti di Palacio al 10', pareggia Berardi 8 minuti dopo, chiude in vantaggio la prima frazione la rete di Svanberg. Alla ripresa il Bologna allunga 3-1 con Orsolini al 60', accorcia Djuricic quattro minuti dopo, agguanta il pareggio Caputo al 71'. La dea bendata aiuta gli ospiti con l'autogol di Tomiyasu, e arriva persino l'occasione alla fine dei 6 minuti di recupero con Raspadori che irrompe in area e spara una fucilata, ma non batte il portiere.

Ultimo aggiornamento: 14:54

