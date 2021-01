Sassuolo-Spal 0-0 diretta Ci sono Boga e Djuricic, davanti Raspadori

Il Sassuolo di De Zerbi si gioca l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal di Marino, attualmente al quinto posto in Serie B. Per la squadra di Ferrara è la quarta partita della competizione: per arrivare agli ottavi ha dovuto eliminare il Bari e Crotone ai rigori e il Monza. La vincente sfiderà la Juventus, che ieri ha eliminato ai tempi supplementari il Genoa grazie al gol del giovane Hamza Rafia. Fischio d'inizio alle 17.30 al Mapei Stadium.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Lopez, Obiang; Oddei, Djuricic, Boga; Raspadori.

All.: De Zerbi.

Spal (3-4-2-1): Berisha; Spaltro, Vicari, Sernicola; D'Alessandro, Murgia, Missiroli, Dickmann; Brignola, Di Francesco, Floccari.

All.: Marino.

Ultimo aggiornamento: 17:52

