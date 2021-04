La Roma non approfitta del Sassuolo decimato: finisce 2-2 e la zona Champions si allontana

La Roma non approfitta del Sassuolo decimato da infortuni e Covid e non va oltre il 2-2 al Mapei Stadium. Una frenata che allontana i giallorossi ancora di più dalla zona Champions - viste le vittorie di Atalanta e Napoli - e che permette anche alla Lazio - che deve anche recuperare la partita contro il Torino - di mettere la freccia sui giallorossi.

La Roma per due volte non ha saputo geestire il vantaggio regalando sempre il pari ai neroverdi con pesanti disattenzioni difensive. In vantaggio con un rigore di Pellegrini, l'ex di turno, il prima regalo arriva con un buco collettivo su corner che permette a Traorè di appoggiare di petto a porta sguarnita. I giallorossi sono anche riusciti a riandare davanti con un bel diagonale di Bruno Peres, ma ancora una volta una dormita della difesa - questa volta di Karsdorp e Cristante su cross dalla destra - ha permesso a Raspadori di agganciare e girarsi in area quasi indisturbato per il pareggio a cinque minuti dal termine.

La Cronaca (a cura della Redazione Sport)

47' st Giallo anche per Haraslim. Ma non c'è tempo per battere la punizione. Finisce 2-2

43' st Ammonito Bruno Peres

40' st Colossale dormita di Karsdorp e Cristante che permettono a Raspadori di addomesticare un pallone che arriva dalla destra e di girarlo alle spalle di Pau Lopez per il 2-2

38' st Torna la staffetta: fuori Borja Mayoral, dentro Dzeko

29' st Fuori El Shaarawy, entre Veretout

25' st ROMA DI NUOVO IN VANTAGGIO! AZIONE DI SPINAZZOLA A SINISTRA CON PALLA IN MEZZO CHE DOPO QUALCHE RIMPALLO ARRIVA A BRUNO PERES IL CUI DIAGONALE DI DESTRO BATTE CONSIGLI!! 1-2

20' st Punizione deviata di Pellegrini sulla quale Consigli è costretto al grande intervento in tuffo per mettere in angolo. Sugli sviluppi del corner palla fuori per El Shaarawy che prova il destro, ma Consigli para a terra

14' st Gran lancio di Diawara che smarca El Shaarawy solo davanti a Consigli. Il Faraone controlla bene ma calcia su Consigli e spreca un'ottima occasione.

12' st Sull'angolo successivo la difesa della Roma si perde Traore che appoggia di petto a porta sguarnita e firma il pareggio: 1-1

12 st Altra iniziativa personale di Raspadori che sul diagonale trovsa Pau Lopez pronto alla deviazione in angolo

10' st Clamoroso errore di Boga che riceve un bel pallone dalla destra da Traorè e a due passi dalla porta di Pau Lopez calcia alto

6' st Ancora una bella iniziativa di Carles Perez che libera il sinistro ma non riesce ad angolarlo troppo. Consigli para

4' st Raspadori aggancia un buon pallone arrivato dalle retrovie e calcia di prima intenzione. Pau Lopez respinge

1' st Si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' Non succede più nulla. Squadre negli spogliatoi

42' Pellegrini sfiora la doppietta: il destro a giro dal limite esce di pochissimo

39' Un pallone sguscia dopo un rimpallo in area della Roma, Pau Lopez chiude prontamente su Raspadori

38' El Shaarawy arriva con un attimo di ritardo sul cross in area dalla destra. Palla a Consigli

30' Borja Mayoral stoppa un pallone impossibile poi, solo davanti a Consigli, si fa ipnotizzare dal portiere neroverde

25' PELLEGRINI SPIAZZA CONSIGLI: ROMA IN VANTAGGIO!!! 0-1

24' Gran giocata di Carles Perez che viene buttato giù in area da Marlon. Rigore

23' Dopo una fase da Playstation, adesso i ritmi stanno calando

15' Diawara entra duro su Djuricic: cartellino giallo

14' partita vivissima. Dalla parte opposta ci vuole un super Consigli per respingere la conclusione acrobatica di Carles Perez

12' Sassuolo vicinissimo al vantaggio: improvvisa verticalizzazione di Djuricic per Maxime Lopez che calcia da ottima posizione e colpisce il palo

5' il sinistro a giro di Traorè passa lentamente vicino al palo alla destra di Pau Lopez

3' Sassuolo subito con Djuricic, chiude Pau Lopez

1' Partiti

La Roma deve assolutamente reagire dopo l’ultima sconfitta, pesante, contro il Napoli in campionato. Fonseca ha subito molte critiche e ha la necessità di un cambio di passo. Ma la partita di domenica è complicata perché in trasferta contro un Sassuolo sempre difficile da affrontare. Oltre agli squalificati Ibanez e Villar, danno forfait Mkhitaryan e Kumbulla, con l’albanese che ne avrà almeno per un altro mese.

I neroverdi non giocano da tre settimane complice il rinvio del match di San Siro contro l’Inter a causa dei casi di coronavirus. De Zerbi dovrà fare a meno di Bourabia, Berardi e Caputo, alle prese con problemi fisici vari, oltre che di Ferrari e Locatelli, in isolamente precauzionale dopo il rientro dalla Nazionale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, M. Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Fonseca

