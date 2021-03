Sassuolo-Napoli, diretta dalle 18.30. Le formazioni ufficiali: ok Mertens, c'è Defrel

Hanno voglia di giocare, per motivi diversi, Sassuolo e Napoli. I neroverdi, che ospitano la squadra di Gattuso al Mapei Stadium, non hanno disputato l'ultima giornata a causa del rinvio contro il Torino. Gli azzurri invece cercano continuità dopo la vittoria contro il Benevento e stanno dando la caccia al quarto posto per qualificarsi in Champions League. Calcio d'inizio alle 18.30.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo. All.: De Zerbi

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: Gattuso

Ultimo aggiornamento: 17:32

