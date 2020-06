Sarli e i playout del Fano contro il Ravenna: «Giovinco ci ha già segnato due volte»

FANO - «Il Ravenna è un avversario molto tosto e imprevedibile, ma non impossibile da battere. In testa ho ancora le due punizioni di Giovinco tramutatesi in un gol all’andata e uno al ritorno. E’ uno specialista a cui dovremo fare molta attenzione». Luigi Sarli, esterno classe 2000 del Fano, commenta così la ripresa degli allenamenti in vista dei playout. «Noi siamo sereni, un po’ d’ansia credo sia normale averla, però siamo liberi di testa e non vediamo l’ora di giocare per dimostrare il nostro valore e che meritiamo questa categoria. Non vogliamo retrocedere. Stiamo svolgendo un lavoro abbastanza duro, a cui fa da deterrente il clima caldo, però ce la stiamo mettendo tutta per riprendere il ritmo partita in vista di queste due gare. Appena arrivati ci siamo sottoposti subito ai test per verificare la nostra condizione e i risultati sono stati buoni. Lo Yo-Yo test personalmente è andato bene e sono contento della mia performance atletica. Il cronoprogramma del prof. Giovannelli durante il lockdown è stato di grande aiuto e ci ha permesso di mantenere lo stato di forma. Quando ci siamo allenati il primo giorno, ci mancava un po’ di fiato ma lo abbiamo riacquistato subito. È normale dopo tre mesi senza campo avere delle difficoltà ma con la giusta dose di allenamento e volontà tutto si affronta».

