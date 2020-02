La Sangiustese ha scelto il nuovo direttore sportivo: torna Egidio Papi

MONTE SAN GIUSTO - È una vecchia conoscenza l’ultimo arrivo in casa Sangiustese: si tratta del direttore sportivo professionista Egidio Papi, che ha accettato l’incarico offertogli dal presidente Tosoni e che ha sposato con entusiasmo la causa rossoblù. Carattere e grinta da vendere, Papi è molto conosciuto nell’ambiente per le sue esperienze nelle Marche e fuori dai confini regionali, oltre che per aver scoperto e lanciato tanti talenti del territorio nel professionismo. Dopo qualche anno, Papi torna alla Sangiustese con la ferma volontà di dare una mano ai ragazzi di Roscioli, spronandoli a mantenere la prestigiosa Serie D, conquistata con tanti sforzi da parte della società.





