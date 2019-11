Sangiustese-Recanatese e Matelica sull'1-1, la Jesina conduce 1-0 sul Giulianova

ANCONA - È sul punteggio di 1-1 all’intervallo il derby Sangiustese-Recanatese, piatto forte della 12ª giornata del girone F di Serie D: si gioca a Civitanova e, mentre i rossoblù di Senigagliesi cercano altre conferme, i giallorossi devono vincere per continuare il duello in vetta insieme agli abruzzesi del Notaresco, impegnati in casa contro il Cattolica. È una sfida d’alta classifica anche Pineto-Matelica, al momento sull’1-1, mentre il Montegiorgio sta pareggiando 1-1 in casa dell’Avezzano. Il Porto Sant’Elpidio sta vincendo 1-0 a Vasto, il Tolentino sta pareggiando 1-1 in casa contro i molisani dell’Agnonese, mentre la Jesina, con il tecnico Sauro Trillini al debutto sulla panchina, sta vincendo 1-0 al Carotti contro il Real Giulianova.



12ª giornata: Avezzano-Montegiorgio 1-1; Campobasso-Fiuggi 3-1; Jesina-Real Giulianova 1-0; Notaresco-Cattolica 1-0; Pineto-Matelica 1-1; Sangiustese-Recanatese 1-1; Tolentino-Agnonese 1-1; Vastese-Porto Sant’Elpidio 0-1; Vastogirardi-Chieti 1-0.



Classifica: Notaresco 30, Recanatese 28, Montegiorgio 20, Pineto 19, Matelica 18, Vastogirardi 16, Porto Sant’Elpidio 16, Campobasso 15, Vastese 15, Agnonese 15, Fiuggi 14, Sangiustese 14, Giulianova 13, Chieti 11, Avezzano 11, Tolentino 10, Cattolica 4, Jesina 2





