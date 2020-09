Sandro Piccinini a sorpresa sbarca a Sky Calcio Club: sarà ospite fisso nel "salotto" di Fabio Caressa

💣💣💣💣 200 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) September 11, 2020

Con un tweet a sorpresa. Il celebre conduttore e telecronista, il "salotto" serale di Fabio Caressa che analizzerà le giornate del campionato di serie A la domenica sera. Altrà novità è Anna Billò che condurrà i pre e post partita della Champions League e avrà al suo fianco in un nuovo ruolo Alessandro Costacurta. Leo Di Bello guiderà invece gli studi dell'Europa League.Per il diciottesimo anno consecutivo, da sabato 19 settembre, Sky trasmetterà le partite del campionato italiano, con l'esclusiva di 266 incontri in diretta. Tra questi, 16 dei 20 big match. Anche nella stagione 2020/2021, Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A (una partita anche in 4K HDR con Sky Q satellite), per un totale di oltre 530 ore live. Inoltre, per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all'offerta Sky-DAZN.Per gli studi delle partite del weekend, Marco Cattaneo condurrà "Sky Calcio Live" con i suoi ospiti, tra i quali le grandi firme Paolo Condò e Matteo Marani, per la "maratona" del sabato dalle 14. Alessandro Bonan a "Sky Calcio Show" con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni la domenica pomeriggio (dalle 14). Fabio Caressa per i commenti della giornata, con Stefano De Grandis e Dalila Setti, nel programma della domenica sera (dalle 22.45) "Sky Calcio Club", che per questa stagione vedrà, come già annunciato, la presenza fissa di Sandro Piccinini, tra i volti più autorevoli e più amati del panorama televisivo sportivo italiano. Confermati nella squadra di Sky anche Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Nando Orsi, Luca Pellegrini, Renato Zaccarelli.Inoltre, fino al 5 ottobre e poi nel mese di gennaio, tutte le sere dal lunedì al venerdì su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, continua l'appuntamento con "Calciomercato - L'Originale": Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella) raccontano le trattative del mercato. Tornerà anche in una nuova versione "Sky Sport Room" per "allenare la mente con lo sport" con Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò.