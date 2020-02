San Siro vuoto causa Coronavirus: Inter avanti 2-1 dopo aver vinto 2-0 all'andata

Ultimo aggiornamento: 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - L'Inter torna in campo a una settimana di distanza dalla vittoriosa trasferta di Razgrad e dopo il rinvio della partita con la Sampdoria per l'emergenza coronavirus. Per gli uomini di Conte c'è da difendere il 2-0 esterno maturato grazie alle reti di Eriksen e Lukaku. Bulgari costretti all'impresa per passare il turno. Fischio d'inizio alle ore 21. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, la partita si disputa a porte chiuse. Arbitra il tedesco Daniel Siebert.LEGGI ANCHE:INTER - LUDOGORETS 2-1Una buona Inter chiude in vantaggio un primo tempo iniziato meglio dal Ludogorets, che va in vantaggio con il gol di Cauly. Poi vengono fuori esperienza e concretezza della squadra di Conte che crea e trova il pareggio con Biraghi. In chiusura dei quattro di recupero la rete di Luikaku che porta l'inerzia del match definitivamente dalla parte dei nerazzurri. Al Ludogorets, ora, servirebbero tre gol.