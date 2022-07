SAN BENEDETTO - La Samb ha ufficializzato i primi due ingaggi della nuova stagione sportiva: si tratta dell’attaccante Bruno Umile e dell’esterno sinistro difensivo Angelo Viscardi. Entrambi sono under e tutte e due arrivano dal Benevento con la formula del prestito secco.

Classe 2003, di Napoli, Umile ha mosso i primi passi nelle giovanili del club della sua città natale per poi passare nelle fila della Primavera del Benevento, dove nella passata stagione ha messo insieme 24 presenze e realizzato sei reti. Nel gennaio scorso ha esordito in prima squadra nella gara Benevento-Monza vinta per 3-1 dalla formazione sannita. Umile ha caratteristiche di punta esterna e può giocare sia a destra che a sinistra. Per quanto riguarda Viscardi, si tratta di un 2004 che ricopre il ruolo di esterno sinistro difensivo, ma all’occorrenza si sa adattare anche da centrale difensivo. Nella passata stagione ha collezionato 16 partite con la squadra Primavera del Benevento. Umile e Viscardi hanno effettuato ieri le visite mediche ed ora attendono di partire per il ritiro di Sarnano in programma nel pomeriggio di domenica prossima. Annuncio di altri ingaggi dovrebbero arrivare anche oggi. Due o forse tre, ma anche domani dove sembrano che ci possano essere cinque o sei ufficializzazioni.



Le trattative con gli over

Sembrano vicine alla definizione le trattative con Daniele Proia e Lorenzo Emili, entrambi centrocampisti che nella passata stagione hanno giocato rispettivamente nel Trastevere e nel Castelnuovo Vomano. Il primo era stato l’oggetto del desiderio della Samb già nello scorso mercato di gennaio, ma poi non se ne fece più nulla. Ventinove anni, di Roma, Proia ha giocato anche con le maglie di Fiuggi, Ambrosiana, Monterosi, Albalonga, Lupa Roma, Cavese, Triestina e Fano. Ventiquattro anni, di San Benedetto,.Emili nella passata stagione ha giocato con il Castelnuovo Vomano. Cresciuto nelle giovanili della Samb, Emili ha giocato nelle fila di Giulianova, Pineto ed Alba Adriatica.

Non è detto che tra quelli che saranno ufficializzati oggi, non ci possano essere proprio Proia ed Emili. Prosegue le trattativa per il difensore Tommaso Mazzei, svincolato dal Giugliano. La trattativa sarebbe a buon punto, con Cozzella che sarebbe in attesa di una risposta definitiva da parte del difensore. Potrebbe perdere quota la trattativa con il centrocampista Michele Pisanu, svincolato dall’Arezzo, visto che Proia ed Emili sembrano vicini ad essere ingaggiati dalla Samb. Al club rossoblù è stato proposto l’attaccante Francesco Maio, che nella passata stagione, nel Notaresco, ha realizzato 15 gol e collezionato 31 presenze.



Oggi Renzi a San Benedetto

Ma il piatto forte di oggi è il ritorno a San Benedetto del presidente Renzi. Non metteva più piede in città dallo scorso 7 giugno quando al Riviera giocava la nazionale italiana under 19 con i pari età della Polonia. Da quel momento sono arrivate una serie di critiche e di polemiche. A partire dalla vicenda che vedeva coinvolti, nei desideri dello stesso Renzi come nuovi soci, dell’ex patron del Notaresco, Salvatore Di Giovanni e del presidente del Pineto Silvio Broccio, salvo poi entrambi, per motivi diversi, prendere altre strade. Si aggiungono le difficoltà, poi superate, per il pagamento dei rimborsi spese mancanti a giocatori e tecnici in vista dell’iscrizione al prossimo campionato, e la sentenza negativa del Tar del Lazio che ha confermato l’improcedibilità in merito alla mancata ammissione della Samb al campionato di Serie C di un anno fa e la bocciatura sull’azione risarcitoria.

Non si possono dimenticare gli addii al veleno di Fall e Tomas, che hanno puntato il dito proprio nei confronti di Renzi, e le inaspettate partenze di Knoflach e Lisi. Buon ultimo, l’appuntamento fatto saltare dal presidente rossoblù martedì scorso a Roma con l’advisor milanese Leonardo Limatola per una presunta procura a vendere della Samb. Tutte queste cose saranno al centro dell’attenzione, oltre alla programmazione della prossima stagione, nella conferenza stampa che verrà allestita stamattina, alle 12, nella sala stampa del Riviera delle Palme. Sarà presente anche il ds Cozzella.