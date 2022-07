Fumata bianca: è Vittorio Cozzella il nuovo direttore sportivo della Samb

SAN BENEDETTO - Qualcosa si muove, la nuova Samb comincia un passo alla volta a prendere forma. Vittorio Cozzella è il nuovo direttore sportivo della Samb. L'annuncio ufficiale è arrivato stamattina dal club rossoblu. Sessanta anni, di Napoli, Cozzella ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo nella Ternana dal 2011 al 2015,e nel Livorno nella stagione 2019 2020. «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura in una piazza gloriosa come quella di San Benedetto del Tronto - dice Cozzella-. Ora ci mettiamo al lavoro con grande entusiasmo».

«Con il presidente Roberto Renzi - aggiunge Cozzella - ci sono stati continui contatti nei giorni scorsi e alla fine ci siamo trovato d'accordo su tutto. Non vedo l'ora di agire per costruire una squadra competitiva». Ora si attende anche l'ufficialità del nuovo allenatore. In pole position ci sarebbe Sante Alfonsi, che ha guidato la Samb insieme a Visi nella passata stagione dal dicembre 2021 portandola dopo un inizio di stagione pieno di difficoltà ed insidie a vincere i playoff del girone.