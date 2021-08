Ecco Mancuso il "giustiziere" della Juve che era della Juve e che ha fatto sognare anche la Samb: una storia tutta da leggere

SAN BENEDETTO . Notte magica per Leonardo Mancuso. Ed anche indimenticabile per il 29enne attaccante milanese quella vissuta sabato scorso all'Allianz Stadium per la decisiva rete che ha realizzato, la prima in Serie A, e che ha permesso al suo Empoli di portare a casa una vittoria storica da Torino, per 1-0, contro la Juventus. Quella Juventus che, dal gennaio 2018 fino al giugno 2019, deteneva il cartellino proprio dell'attaccante lombardo, ma senza mai utilizzarlo nella sua squadra perché fu girato in prestito al Pescara.

Quando si fa il nome di Mancuso, è d'obbligo fare riferimento alla Samb. Sì, perché se è riuscito ad arrivare in Serie A, Mancuso lo deve,.e molto, alla splendida stagione che ha militato nella Samb. Per la precisione stagione 2016/2017, in Serie C quando arrivò a San Benedetto grazie all'intuito dell'allora ds Sandro Federico. Con i suoi 26 gol e i 9 assist trascinò la squadra rossoblù ai playoff, ma alla fine di quel campionato Mancuso se ne andò al Pescara a parametro zero. Un grosso errore commesso dall'allora patron Franco Fedeli che non volle dare retta al ds Federico che, mesi prima, lo aveva sollecitato a far allungare il contratto, senza successo, all'attaccante milanese con la passione della pesca. A San Benedetto lo ricordano ancora in molti quando raggiungeva il molo sud con la sua canna. Sabato sera, invece, ha pescato il jolly che ha steso la Juventus.

