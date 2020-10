Colpo di scena alla Samb: esonerato Montero. La squadra a Colantuono?

SAN BENEDETTO - Musi lunghi e tanta amarezza domenica dopo lo stop in casa con il Modena e adesso arriva la notizia dell'esonero di Paolo Montero. Eì tutto ufficiale: con una breve comunicazione sul suo sito la Sambenedettese ha esonerato Paolo Montero, nonostante il presidente Serafino avesse detto non fosse in discussione al termine della partita persa domenica in casa contro il Modena.

Questa la nota del club rossoblù: “La Sambenedettese comunica di aver sollevato Paolo Montero dall’incarico di allenatore della prima squadra. La Samb ringrazia Montero per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. L’allenamento odierno (martedì, ndr) sarà guidato da Flavio Giampieretti“.



Ma è già scattato: chi prenderà il posto dell’ex difensore della Juventus? Qualcuno già parla di un ritorno di Eziolino Capuano, ma l’ipotesi del direttore Stefano Colantuono raccoglie diversi indizi.

