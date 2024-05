San Benedetto si prepara ad ospitare il Campionato italiano corsa su strada 2024

SAN BENEDETTO Prenderà il via giovedì 23 maggio, per concludersi con la maratona domenica 26 maggio, il Campionato italiano corsa su strada a San Benedetto del Tronto (AP). L’evento, organizzato dall’Asd Pattinatori Sambenedettesi nella figura del presidente Romolo Bugari con il supporto della Federazione Italiana Sport Rotellistici, si svolgerà nell’ormai rodato circuito in asfalto di via Gronchi mentre la maratonina e la maratona si gareggeranno tra il Lungomare Trieste e il Lungomare Marconi, sempre a San Benedetto del Tronto. Per l’evento tricolore sono attese un’ottantina di società provenienti da tutto lo Stivale per un totale di circa 600 atleti tra Allievi, Junior, Senior e Master maschili e femminili.

«Tra qualche giorno si disputerà il Campionato italiano su strada: il primo test serio in prospettiva europea - sono le parole del ct azzurro Massimiliano Presti - Dopo questo appuntamento si dovrà aspettare il Campionato su pista per rivedere gli atleti all’opera. Dunque, già tra un evento e l’altro, inizierò a mettere le basi per quella che sarà la squadra azzurra da schierare alla manifestazione iridata. Ho notato tra i nostri ragazzi una leggera difficoltà nel saper gestire le gare, speriamo che in questi due campionati nazionali si possano creare le situazioni ideali per poter migliorare questo importante aspetto. Per il resto, come sempre, mi piace coinvolgere non solo i migliori, ma tutti i ragazzi e le ragazze che dimostrano spirito di squadra e correttezza in pista e fuori».

PROGRAMMA GARE DI MASSIMA

Giovedì 23 Maggio

ore 15.30/15.35 - ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare

1 giro sprint A/J/S M/F fino alle semi-finali

1 giro sprint A/J/S M/F finali

Venerdì 24 Maggio

ore 08.30/08.35 - ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare

100 mt sprint corsia A/J/S M/F fasi di qualifica

5.000 a punti A M/F semi-finali

10.000 a punti J/S M/F semi-finali

100 mt sprint corsia A/J/S M/F quarti di finale

ore 15.30/15.35 - ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare

5.000 a punti A M/F finali

100 mt sprint corsia A/J/S M/F semi-finali

10.000 a punti J M/F finali

100 mt sprint corsia A/J/S M/F finali

10.000 a punti S M/F finali

Premiazioni

Team sprint S/J e A/J M/F qualifiche

Team sprint S/J e A/J M/F finali

5.000 in linea Master M/F finali

Sabato 25 Maggio

ore 08.30/08.35 - ritrovo Giuria e concorrenti – inizio gare

10.000 a eliminazione A F fasi di qualifica

10.000 a eliminazione A M/F semi-finali

15.000 a eliminazione J/S M/F semi-finali

10.000 a eliminazione A M/F finali

15.000 a eliminazione J/S M/F finali

10.000 in linea Master M/F finali

Premiazioni



PROGRAMMA ORARIO DI MASSIMA ½ MARATONA E MARATONA



Domenica 26 maggio 2024

ore 11:00 m. 21.000 Allievi Femmine e Maschi - classifiche separate (8 giri)

ore 11:02 m 42.195 Junior, Senior e Master Femmine-classifiche separate (17 giri)

ore 12:30 m. 42.195 Junior, Senior e Master Maschi classifiche separate (17 giri)

Premiazioni