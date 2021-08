Niente sospensiva, il Tar del Lazio conferma l'esclusione della Samb dalla Serie C

ROMA - Il Tar del Lazio ha confermato il provvedimento con il quale il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni ha escluso la Sambenedettese dalla concessione della Licenza nazionale per l'iscrizione al campionato di Serie C per l'anno 2021/2022. Fissata per il prossimo 6 settembre l'udienza in camera di consiglio per esaminare in sede collegiale il ricorso proposto, non concessa la sospensiva del provvedimento di esclusione: «nei limiti della cognizione propria della presente fase di giudizio, non si rinvengono elementi tali da inficiare la complessiva ricostruzione dei profili di fatto e di diritto risultante dalla pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni. Va condivisa l'adozione di un'interpretazione rigorosa delle pertinenti previsioni del Manuale delle Licenze in ordine alla perentorietà del termine del 28 giugno 2021 e alla necessità che a tale data risultassero pienamente assolti gli obblighi ivi previsti».

APPROFONDIMENTI CALCIO Respinto il ricorso: Chievo fuori e Cosenza in B, che esordirà... CALCIO Martedì alle 12 l'udienza al Tar del Lazio per il ricorso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA