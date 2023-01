Samb: Alfonsi conferma le dimissioni. Visi rimane, caccia al nuovo tecnico

SAN BENEDETTO - Situazione quasi surreale alla Samb, non passa giorno senza un colpo di scena. E anche le ultime ore sono state incredibili come si evince anche dal comunicato della società rossoblù. "In merito alle dimissioni dei tecnici Sante Alfonsi e Stefano Visi la società intende comunicare quanto segue. Nella giornata di ieri (lunedì 16 gennaio) si è tenuto un incontro a Roma tra la proprietà e i diretti interessati. Ogni decisione era stata poi rinviata alla giornata odierna e, mentre si era in procinto di respingere le dimissioni dei due tecnici (la fiducia nei loro confronti, ad essere onesti, non era assolutamente in discussione), in mattinata il tecnico Sante Alfonsi ha presentato le proprie dimissioni in maniera irrevocabile. Pertanto, in attesa di scegliere il sostituto di Alfonsi, si comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a Stefano Visi, le cui dimissioni sono state ufficialmente respinte. Visi rimarrà quindi nello staff tecnico rossoblù in qualità di preparatore dei portieri non appena verrà nominato il nuovo allenatore".

"La società - conclude così il comunicato - coglie l'occasione per ringraziare mister Alfonsi per la grande professionalità e l'attaccamento a questi colori dimostrati in questi mesi di permanenza sulla panchina rossoblù e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro".