Sampdoria-Juventus, dalle 18.55 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 17:06

La sfida di Marassi tra Sampdoria e Juventus apre la 17esima giornata di Serie A. I blucerchiati vengono dal derby vinto ai danni del Genoa grazie al gol di Gabbiadini e cercano i 3 punti per guadagnare terreno dalla zona retrocessione; i bianconeri, dal canto loro, dopo il successo ai danni dell'Udinese ed il contemporaneo stop dell'Inter a Firenze hanno raggiunto proprio i nerazzurri in vetta alla classifica, posizione che vogliono mantenere vincendo la sfida in programma questa sera.(4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; De Paoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri(4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. All. SarriSampdoria e Juventus si sono incontrate a Marassi 61 volte nella storia della Serie A a girone unico: bilancio sorprendentemente equilibrato, con 21 successi dei blucerchiati, 18 pareggi e 22 vittorie della Juventus, l'ultima delle quali nel girone di ritorno della stagione 2016/1017 grazie ad un gol di Cuadrado al 7' del primo tempo.