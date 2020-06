Sampdoria-Bologna 0-0, Sassuolo-Verona 0-0, Udinese-Atalanta 0-1 La Diretta

Ultimo aggiornamento: 19:38

Sampdoria e Bologna scendono in campo in un match di fondamentale importanza soprattutto per i padroni di casa, impegnati in una serrata lotta per evitare la retrocessione. I blucerchiati vengono dalla pur buona prestazione di Roma, dove contro i giallorossi hanno inizialmente condotto la gara poi invece persa per 2-1; il Bologna, reduce dalla sconfitta interna con la Juventus, cova questa sera forse l'ultima chance di rientrare nella lotta per un posto in Europa League in caso di vittoria.Si affrontano Sassuolo e Verona, compagini che non di rado quest'anno hanno messo in mostra buon gioco e risultati di prestigio. Gli emiliani, meno continui degli scaligeri, vengono dallo spettacolare pareggio 3-3 in casa dell'Inter, e cercano questa sera la vittoria per giocare un finale di stagione migliore rispetto alla prima parte di campionato; i veneti, pur sconfitti in casa dal Napoli nello scorso turno, sono tuttora in corsa per un posto nell'Europa League del prossimo anno.Udinese a Atlanta scendono in campo alle ore 19.30 per la 28esima giornata di campionato. I friulani hanno perduto la partita di Torino per mano dei granata, e fermi a 28 punti hanno bisogno di vincere per mettere distanza di sicurezza con la zona più calda della classifica, prima di questa giornata solo 3 punti più sotto; i bergamaschi, saldamente quarti in classifica a quota 54, vengono dall'ennesima partita da ricordare, la rimonta ai danni della Lazio dallo 0-2 fino al 3-2 finale.