Sampdoria-Ascoli, tensione nel post-gara: sassaiola al pullman dei tifosi bianconeri

ASCOLI - Fine serata amaro per i tifosi dell'Ascoli. Dopo la beffa sul campo, con la vittoria della Sampdoria ai rigori nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, il pullman sul quale c'erano i tifosi bianconeri è stato oggetto di una sassaiola all'altezza di piazza Parenzo a Genova.

Solo spavento

I vetri dell'autobus sono andati in frantumi ma non ci sono stati feriti. Solo tanto spavento per i 39 tifosi del Picchio che hanno tifato ascoli allo stadio marassi per la gara di coppa Italia con la Sampdoria persa ai calci di rigore per 10-9 dopo una lunga serie di occasioni d'oro per passare il turno gettata al vento.