SAN BENEDETTO - Da Roma giungono ulteriori voci che vorrebbero il passaggio societario della Samb il prossimo 7 giugno con tanto di appuntamento dal notaio. Parlerebbero di una cessione del club rossoblù da parte di Roberto Renzi nelle mani dell’imprenditore monegasco Francesco Angelini. È però difficile capire se queste voci corrispondano al vero, visto che Renzi non può rilasciare dichiarazioni in quanto è inibito sino al prossimo settembre, mentre Angelini è irrintracciabile telefonicamente.

Le indiscrezioni



Stando alle indiscrezioni, nei giorni scorsi Angelini avrebbe fornito un acconto a Renzi a suggello di una sorta di accordo tra le parti. A Renzi sarebbe servito per coprire finanziariamente dei decreti ingiuntivi emessi da qualche fornitore. Di più non si sa, ma quello che si conosce bene è la delicata posizione debitoria del club rossoblù con i rimborsi spese a giocatori e dipendenti non pagati ormai giunti a sette mensilità, i lodi arbitrali non ottemperati, i debiti verso fornitori, oltre all’affitto del Riviera delle Palme che non è stato onorato. Senza poi trascurare che le quote sociali della Samb sono pignorate perché la società cooperativa Gruppo Tempo vanta un credito di 224 mila euro dalla Garigliano Immobiliare, quest’ultima controllante del 90 per cento della Samb. Se questa situazione non verrà sistemata per il 4 luglio, giorno in cui è stata fissata un’udienza al Tribunale di Ascoli Piceno, il giudice potrebbe anche decidere di mettere all’asta le quote. Potrebbe essere un’ipotesi, ma se lo fosse veramente, per il carattere dell’esecutività del provvedimento dovrà passare ancora altri tre o quattro mesi. Sembra inoltre che negli ultimi giorni avrebbero chiesto informazioni sulla Samb di Renzi anche due imprenditori romani.



Fedeli interessato al Siena



Nel frattempo l’ex presidente della Samb, Franco Fedeli, sta seguendo le vicende del Siena. Infatti il patron romano, che guarda con attenzione anche a quello che succede a San Benedetto, sarebbe stato chiamato dal sindaco della città toscana, Nicoletta Fabio, per chiedere un possibile interessamento alla causa del Siena. Fedeli avrebbe risposto che solo con una società pulita farebbe il passo in avanti. Infatti il club toscano, di proprietà dell’imprenditore romano Emiliano Montanari, ha una delicata posizione debitoria e quindi, solo in caso di una mancata iscrizione in Serie C, e quindi con una ripartenza dalla Serie D, Fedeli sarebbe interessato ad acquistare il Siena.