Sambenedettese, prosegue il caos. Lettera dei calciatori al presidente Renzi: «Impegni non mantenuti»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Prosegue il caos, in campo e fuori, per la Sambenedettese. L'ultimo capitolo riguarda la lettera che i calciatori hanno inviato alla proprietà e in particolare al presidente Roberto Renzi

LEGGI ANCHE: Disordini allo stadio, agente di polizia colpito alla testa da un seggiolino scagliato da un tifoso

«Impegni e promesse non mantenute»





Questa la lettera integrale: «Gentile Presidente, non possiamo fare a meno di sottolineare come, ancora oggi, la società non sia adempiente agli impegni assunti e relativi al pagamento dei rimborsi previsti negli accordi economici, non mantenga le promesse fatte e non risponda alle nostre legittime domande e richieste. Fermo restando che tutti i calciatori continueranno, come sempre fatto, a garantire massimo impegno e professionalità, ad onorare gli impegni sportivi, Le comunichiamo che qualora non provvederete a regolarizzare le posizioni economiche entro 7 (giorni) ed a mantenere gli impegni e promesse fatte, ci vedremo costretti ad attivare le opportune azioni legali per la tutela dei nostri diritti. Firmato: i calciatori della Sambenedettese»