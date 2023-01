La Sambenedettese ha un nuovo allenatore: Manolo Manoni guiderà i rossoblu. L'esordio contro il Chieti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Manolo Manoni è il nuovo allenatore della Sambenedettese. Il tecnico jesino, che succede al dimissionario Sante Alfonsi, ha diretto già oggi pomeriggio il suo primo allenamento a San Benedetto del Tronto ed esordirà domenica al Riviera delle Palme contro il Chieti.

La carriera

In Serie D Manoni ha già allenato a Castelfidardo mentre in Eccellenza si è seduto sulle panchine di Grottammare e Sangiustese. Questo il comunicato della società: "La A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a mister Manolo Manoni. Il neo tecnico rossoblù dirigerà l’allenamento odierno".