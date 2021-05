L'unica offerta è della cordata Kim-Maxi Lopez ma il destino della Samb resta in sospeso

SAN BENEDETTO - Falsa partenza per la cessione dei titolo sportivo della Samb. Alla scadenza delle 11, temporale per le offerte da presentare allo studio notarile Pietro Caserta a San Benedetto, ne è arrivata solo una da parte della cordata dell’imprenditore coreano Barham Bae Kim: presenti nello studio notarile Maxi Lopez, l’americano Roger, assieme all’avvocato Arfè, collaboratore di Acronzio, che cura interessi di Kim e Luigi Di Matteo, uno dei due firmatari società Sambenedettese Srl, costituita nei giorni scorsi.

Il problema è che, invece di presentare un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione del 25%, è stato portato un bonifico bancario senza codice di irrevocabilità. I tre curatori Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e Francesco Voltattorni hanno interpellato il giudice Francesca Calagna per decidere se validare o mano l’offerta. Verdetto atteso nel pomeriggio, probabile il rinvio dell’asta al 24 maggio. L’altra cordata, composta da Tonino Di Sarlo e Gianni Moneti, ha deciso di non presentare offerte.

