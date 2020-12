All'ora di pranzo c'è Samb-Virtus Verona, poi i derby Fano-Matelica e Fermana-Vis Pesaro

ANCONA Ultimi gol del 2020 per le cinque marchigiane di Serie C, impegnate oggi nella 17ª giornata del girone B, che prevede ben due derby. Si inizia all’ora di pranzo con la Samb, di scena alle 12.30 al Riviera delle Palme contro la Virtus Verona: i rossoblù devono ritrovare il risultato pieno dopo due sconfitte consecutive. «La cosa più importante è la vittoria, voglio concretezza e meno fronzoli - ha detto il tecnico Mauro Zironelli alla vigilia - È una partita fondamentale per tornare a conquistare i tre punti e lavorare più serenamente durante la sosta per mettere a posto delle cose». Seguiranno alle 17.30 i derby Fano-Matelica e Fermana-Vis Pesaro, un vero e proprio spareggio per uscire dalla zona calda dei playout. Rinviata Carpi-FeralpiSalò per il focolaio riscontrato nella squadra emiliana con 19 giocatori contagiati dal Covid.

SERIE C girone B 17ª giornata

Arezzo-Legnago Salus ore 12.30

Carpi-FeralpiSalò rinviata

Imolese-Cesena ore 12.30

Samb-Virtus Verona ore 12.30

Sudtirol-Triestina ore 12.30

Mantova-Gubbio ore 15

Fano-Matelica ore 17.30

Fermana-Vis Pesaro ore 17.30

Padova-Modena ore 17.30

Perugia-Ravenna ore 17.30

PROSSIMO TURNO (domenica 10 gennaio)

Virtus Verona-Fermana sabato 9 ore 20.45

Gubbio-Imolese domenica 10 ore 15

Matelica-Perugia ore 15

Triestina-Fano ore 15

Vis Pesaro-Mantova ore 15

Cesena-Sudtirol ore 17.30

FeralpiSalò-Samb ore 17.30

Legnago Salus-Modena ore 17.30

Padova-Carpi ore 17.30

Ravenna-Arezzo ore 17.30

CLASSIFICA

Padova 33

Sudtirol 33

Modena 30

Cesena 28

Perugia 27

FeralpiSalò 26

Mantova 25

Triestina 25

Samb 24

Virtus Verona 22

Matelica 22

Carpi 21

Vis Pesaro 18

Legnago Salus 17

Gubbio 16

Fermana 15

Ravenna 13

Imolese 12

Fano 11

Arezzo 8

Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA