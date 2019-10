Samb-Vicenza è il clou, la Vis prova a insistere con il Gubbio

PESARO - Serie C a tutto gas, non c'è un attimo di tregua. Dopo il turno infrasettimanale, tutti in campo con l'ultima domenica di ottobre che propone scontri di grande interesse con il big match al Riviera delle Palme dove la Samb proverà a chiudere la serie nera contro il Vicenza. Punti pesanti in palio al "Neri" di Rimini con la GFermana chiamata a cancellare lo 0-3 dell'ultimo turno, importante la posta in palio anche in Vis-Gubbio e Triestina-Fano. Pareggio nell'anticipo di ieri: 1-1 al Garilli tra Piacenza e Padova.





ore 15:

Modena-Reggio Audace

Ravenna-Cesena

Sambenedettese-L.R. Vicenza

Südtirol-Virtus Verona



Ore 17:30

ArzignanoChiampo-FeralpiSalò

Rimini-Fermana

Vis Pesaro-Gubbio



Ore 20:45

Imolese-Carpi

Triestina-Fano



La classifica:



Padova 26, L.R. Vicenza 24, Sudtirol 22, Reggio Audace, Carpi 20, Virtus Verona, Piacenza 19, Samb 18, Triestina, Feralpi Salò 16, Modena, Vis Pesaro 14, Ravenna 13, Cesena 11, Fano 10, Fermana, Rimini 9, Arzignano Chiampo 8, Gubbio 7, Imolese 6.





--- Piacenza e Padova una partita in più





