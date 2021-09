Samb in vantaggio due volte e poi battuta 3-2 dal Trastevere: l'esordio regala solo dolori

ROMA - Inizia con una sconfitta per 3-2 il campionato della Samb nel recupero della prima giornata del girone F di Serie D. La partita è iniziata regolarmente alle 15 dopo che il Tar del Nazio aveva respinto la richiesta di un ulteriore rinvio fatta dal club rossoblù. La Samb è andata in vantaggio al 33’ con Ferretti ed è stata ripresa al 54’ a causa di un rigore segnato da Monni. Poi Cipolletta al 61’ ha rimesso avanti i rossoblù, raggiunti di nuovo al 65’ da una rete di Monni e poi superati in seguito al gol segnato da Crescenzo al 73’.

CLASSIFICA

Tolentino 6

Trastevere 6

Porto d’Ascoli 6

Fiuggi 3

Castelnuovo 3

Chieti 3

Notaresco 3

Pineto 3

Castelfidardo 3

Vastese 2

Fano 1

Vastogirardi 1

Alto Casertano 1

Matese 1

Montegiorgio 1

Nereto 1

Samb 0

Recanatese 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA