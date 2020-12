Samb di scena a Trieste per il salto di qualità, poi c'è il derby Vis Pesaro-Fano

ANCONA - Samb di scena al Nereo Rocco di Trieste per il salto di qualità definitivo e, a partire dalle 17.30, il derby Vis Pesaro-Fano al Benelli, da sempre la sfida dell’anno da quelle parti. Questi gli impegni domenicali delle marchigiane nella 14ª giornata del girone B di Serie C, dopo le due sconfitte maturate per Fermana e Matelica negli anticipi del sabato.

PARTITE 14ª giornata

Legnago Salus-Cesena 0-1 (93’ Capanni)

Matelica-Gubbio 1-3 (25’ Gomez, 36’ Volpicelli, 43’ Ferrini, 55’ Oukhadda)

Modena-Fermana 1-0 (1’ Prezioso)

Arezzo-Sudtirol 0-4 (3’ Tait, 16’ Rover, 20’ Casiraghi, 61’ Karic)

Ravenna-Padova 1-2 (5’ Della Latta, 30’ Fiorani, 54’ Hraiech)

Triestina-Samb 0-0

FeralpiSalò-Mantova ore 17.30

Perugia-Imolese ore 17.30

Virtus Veona-Carpi ore 17.30

Vis Pesaro-Fano ore 17.30

CLASSIFICA

Padova 26

Sudtirol 26

Modena 24

FeralpiSalò 24

Perugia 23

Cesena 22

Triestina 21

Samb 21

Mantova 21

Virtus Verona 19

Carpi 19

Matelica 19

Gubbio 15

Legnago Salus 13

Imolese 12

Vis Pesaro 11

Fermana 10

Ravenna 10

Arezzo 6

Fano 5

