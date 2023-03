Samb, caos totale: alcuni giocatori vogliono giocare, altri no. E i tifosi fanno sentire la loro voce

SAN BENEDETTO - Ancora è in forte dubbio il fatto che il derby Samb-Porto d'Ascoli si giochi. Già, perchè la situazione in casa Samb negli ultimi giorni è diventata esplosiva e la possibilità che i rossoblù non scendano in campo questo pomeriggio (il via alle 14,30) è concreta.

Massima incertezza: di sicuro intorno alle 12 il pullman della Samb ha raggiunto il Riviera delle Palme ma anche la squadra è divisa tra chi vuol scendere in campo e chi invece preferisce fermarsi. Presenti vicino allo stadio anche i tifosi che hanno chiesto all'uffiicio stampa della Samb di parlare con i ragazzi che vogliono giocare. Come dire intorno alle 12,30 una situazione molto ma molto caotica. Ma considerato il clima, le attenzioni della Procura Federale il dialogo non è consentito. E il derby rimane in bilico.