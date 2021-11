La Samb supera il Notaresco ai rigori e nei sedicesimi trova il derby contro la Recanatese

SAN BENEDETTO La Samb vince ai rigori e passa il turno di Coppa Italia. Ai sedicesimi la squadra rossoblù troverà la Recanatese in una gara che si giocherà mercoledì 24 novembre e la sede della disputa del match verrà sorteggiata oggi. La squadra di Antonioli è stata brava a rimontare nella ripresa con Lisi il gol di svantaggio siglato dal Notaresco nel primo tempo da Marchionni. Al 42’ la squadra abruzzese passa in vantaggio. È Marchionni a trafiggere Abbrandini con un preciso tiro di destro dopo aver scambiato con Gassama. Nella ripresa la Samb si getta subito in avanti e pareggia al 76': sul pallone in profondità di Lisi, è Ferretti a servire di tacco Peroni che non perdona Rapagnani con un preciso tiro di destro. Sulle ali dell’entusiasmo, un minuto dopo Ferretti colpisce la traversa con una spettacolare rovesciata. Si va ai rigori. Gallo sbaglia per il Notaresco e Alboni realizza quello decisivo per la Samb che passa il turno e affronterà ora la Recanatese.



