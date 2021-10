La Samb sistema la porta con l'austriaco Knoflach e l'attacco con Ferri Marini

SAN BENEDETTO La Samb ha ufficializzato gli ingaggi dell’attaccante Daniele Ferri Marini e del portiere austriaco Tobias Knoflach, alla prima esperienza in Italia, mentre per quello dell’attaccante lettone Kaspars Svarups bisognerà attendere lunedì quando arriverà il relativo transfer dalla sua federazione.

Decisamente importante l’arrivo di Ferri Marini che può far compiere un salto di qualità alla squadra rossoblù dopo il negativo inizio di campionato che la vede all’ultimo posto in classifica con un solo punto. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto negli scorsi anni, Ferri Marini è riuscito a centrare l’obiettivo di approdare alla Samb in questa stagione dopo aver rescisso consensualmente il contratto con il Monterosi. Nel pomeriggio ha firmato un impegno annuale con la Samb, ha sostenuto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra e quindi sarà a disposizione per il match casalingo di domenica contro il Fano, e infine in serata si è sottoposto alle visite mediche. «Finalmente sono qui a San Benedetto visto che in passato c’erano state delle possibilità che poi non si sono mai concretizzate - dice Ferri Marini -. Sono felice di giocare con la maglia della Samb e sono venuto per dare il mio contribuito affinché la squadra possa risalire in classifica e centrare i suoi obiettivi. Ho trovato un bel gruppo compatto e ringrazio la società per avermi voluto».

