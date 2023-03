Samb, caos totale: la squadra in campo, l'ira dei tifosi. Il derby si gioca e finisce 0-0

SAN BENEDETTO - Alle fine il derby Samb-Porto d'Ascoli si è giocato e, in un clima surreale, è finito 0-0. Già, perchè la situazione in casa Samb negli ultimi giorni è diventata esplosiva con la possibilità che i rossoblù non scendessero in campo. Alla fine, invece, la partita si è giocata.

Ma la cronaca, in campo, passa in secondo piano. Intorno alle 12 il pullman della Samb ha raggiunto il Riviera delle Palme con la squadra divisa tra chi voleva scendere in campo e chi invece preferiva fermarsi. Presenti vicino allo stadio anche i tifosi che hanno chiesto all'ufficio stampa della Samb di parlare con i ragazzi che volevano giocare. Alle 12,30 situazione molto ma molto caotica. Ma considerato il clima, le attenzioni della Procura Federale il dialogo non era consentito. Via via sempre più numerosi i tifosi della Samb che da dietro la curva hanno iniziatoa ad intonare cori invitando i giocatori a non scendere in campo. Dialoghi, consulti e riflessioni poi intorno alle 14 la svolta con i rossoblù in campo a fare riscaldamento e poi a giocare. In tribuna presenti sia il presidente Renzi che il figlio Nicolò. Per la Samb, alle porte, l'ennesimo sviluppo societario della sua storia moderna.

Il tabellino

SAMB-PORTO D’ASCOLI 0-0

SAMB (4-3-3): Marone 6; Mauthe 5,5 (40’ Del Moro sv), Conson 6, Karkalis 6 (48’ Zaffagnini sv), Viscardi 5,5; Alboni 5,5, Favo 5, Angiulli 5,5;Marras 5, Cardella 5,5 (40’ st Tassi sv), Vita 5 (27’ st Proia 6). All.: Manoni 5,5. PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa 6; Zoboletti 6 (33’ st Parolisi sv), Sensi 6, Rovinelli 6, Pasqualini 6; Rossi 6 (48’ st Clerici sv), D’Alessandro 6, Pietropaolo 6 (43’ st Evangelisti sv); Buonavoglia 6 (33’ st Petrini sv), Spagna 6 (27’ st Battista 6), Napolano 6. All.: Ciampelli 6.

ARBITRO: Maccorin di Pordenone 6.

NOTE: ammoniti Cardella, Angiulli, Testa, Sensi, Rossi. Corner: 4-6, Recupero: pt 1’, st 4’. Spettatori circa 800.