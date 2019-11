Samb, serie nera da spezzare. Fermana, serve un acuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Riflettori puntati al Riviera delle Palme per verificare se la samb riuscirà a spezzare la serie nera. Con il Rimini i rossoblù devono cercare i tre punti ma anche i romagnoli non possono permettersi distrazioni. Ha bisogno di un guizzo la Fermana che davanti al pubblico amico sfida la Virtus Verona, esame difficile per il Fano a Modena e poco distante per la Vis Pesaro a Imola.Ieri seraCesena - Reggio Audace 0-0oggi ore 15Fermana-Virtus VeronaPiacenza-GubbioSambenedettese-RiminiTriestina-VicenzaOre 17,30Padova-SudtirolArzignano-CarpiModena-FanoImolese-Vis PesaroDomani seraRavenna-Feralpi SalòClassificaPadova 29, Vicenza, Reggio Audace 27, Sudtirol 26, Carpi 23, Feralpi salò 22, Virtus Verona, Piacenza 20, Triestina 19, Samb 18, Modena, Vis Pesaro, Ravanna, Cesena 14, Gubbio, Fermana 13, Rimini 12, Arzignano 11, Fano, Imolese 10.Cesena e Reggio Audace una partita in più