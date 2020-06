Samb, la prima dei playoff e la prima del presidente Sabatino: serve l'exploit a Padova

PADOVA - Per la Samb parte stasera l'inseguimento del sogno della serie B. Alle ore 20,45, con diretta su Raisport canale 57 del digitale terrestre, la squadra di Montero affronterà il Padova allo stadio Euganeo a porte chiuse, in una gara secca valevole per il primo turno dei playoff di girone. Per accedere al turno successivo la Samb deve conquistare solo la vittoria, mentre il Padova può contare su due risultati su tre, compreso il pareggio perché meglio classificato al momento della cristallizzazione della classifica dopo lo stop alla regular season.



Nel caso in cui guadagnasse l'accesso al secondo turno dei playoff di girone, la Samb troverebbe come avversario il Sudtirol con la sfida che si giocherebbe domenica 5 luglio allo stadio di Bressanone in quanto il Druso di Bolzano è inutilizzabile per lavori di rifacimento del manto erboso. Quella di stasera è la prima partita da presidente della Samb per Domenico Serafino, il produttore musicale di origini calabresi che lo scorso 10 giugno ha rilevato il club rossoblù da Franco Fedeli.



Il tecnico Paolo Montero può contare per stasera sull'intera rosa a disposizione e la Samb dovrebbe scendere in campo con la seguente formazione schierata con il 4-3-3: Santurro, Rapisarda, Biondi, Miceli, Gemignani;

Gelonese, Angiulli, Frediani; Orlando, Cerrnigoi, Di Massimo.





