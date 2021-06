La Samb prende tempo per scegliere il ds: l'ultimo possibile candidato è Balzaretti

SAN BENEDETTO Sono ore di attesa nella tifoseria per conoscere il nome del nuovo direttore sportivo della Samb. Continuano le riflessioni da parte del presidente Roberto Renzi e dei due soci, Giuseppe Colucci e Claudio Giustini, che probabilmente non si vogliono fare prendere dalla fretta e vogliono ponderare tutte le situazioni. In corsa c’è sempre Franco Zavaglia, ex procuratore di Totti, oltre all’ex ds di Salernitana e Ternana, Danilo Pagni. Un profilo che sarebbe emerso ieri è quello relativo a Federico Balzaretti che sarebbe alla prima esperienza come direttore sportivo. Dopo aver smesso la carriera da calciatore, militando in formazioni come Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma, Balzaretti ha iniziato quella da dirigente proprio nella società giallorossa occupandosi dei giocatori ceduti in prestito. Con la scelta del direttore sportivo arriverà quella dell’allenatore: Renzi avrebbe in mano la disponibilità di tre allenatori, di cui due profili giovani e il terzo con esperienza della categoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA