Samb subito sotto con l'Alto Casertano. Il Fano conduce 1-0, Tolentino e Montegiorgio in svantaggio

ANCONA Penultima giornata di campionato del girone F di Serie D con i verdetti di playoff e playout ancora da definire nella sua interezza, dopo la promozione della Recanatese in Serie C già matematica, così come le retrocessioni di Nereto e Alto Casertano. Il Tolentino, già nei playoff, ospita il Pineto, mentre la Samb deve battere l’Alto Casertano per assicurarsi la volata per il quarto posto. Il Porto d’Ascoli cerca gli ultimi punti a Vasto per assicurarsi la salvezza diretta, stesso obiettivo del Fano che ospita il Vastogirardi al Mancini. Può ancora salvarsi direttamente anche il Montegiorgio, di scena a Castelnuovo in uno scontro diretto, mentre il Castelfidardo deve battere il Nereto per assicurarsi almeno i playout. La Recanatese viaggia invece senza pensieri a Notaresco.

SERIE D girone F 33ª giornata (ore 16)

Castelfidardo-Nereto 0-0

Castelnuovo-Montegiorgio 1-0 (19’ Emili)

Chieti-Trastevere 0-0

Fano-Vastogirardi 1-0 (21’ Tortori)

Matese-Fiuggi 1-0 (33’ Calemme)

Notaresco-Recanatese 1-0 (41’ Maio)

Samb-Alto Casertano 0-1 (25’ Maydana)

Tolentino-Pineto 0-2 (34’ Barlafante, 43’ Minincleri)

Vastese-Porto d’Ascoli 0-0

CLASSIFICA

Recanatese 67

Trastevere 57

Tolentino 56

Fiuggi 50

Vastese 49

Samb 49

Pineto 49

Porto d’Ascoli 48

Chieti 47

Matese 45

Vastogirardi 44

Fano 44

Castelnuovo 43

Notaresco 43

Montegiorgio 43

Castelfidardo 37

Nereto 12

Alto Casertano 7

